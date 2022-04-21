Rusya'da sözde Ermeni Soykırımı için özel Billboard

Sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili Rusya'dan yeni hamle geldi. Daha önce sözde soykırımı tanıyan Rusya sokaklarına ilan astırdı.

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İki aydır Ukrayna'yı işgal eden ve binlerce sivili öldüren Rusya, şimdi de sözde Ermeni soykırımı anması ile gündemde. Başkent Moskova'da çekilen görüntülerde bütün billboardlarda "24 Nisan, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni soykırımının yıl dönümüdür." yazdığı görüldü.

Sözde Ermeni soykırımının anıldığı 24 Nisan'a sayılı günler kalmışken, Rusya'dan dikkat çeken bir anma hamlesi geldi. İki aydır Ukrayna'yı işgal eden ve binlerce sivilin ölümüne neden olan Rusya'nın başkenti Moskova'da, bütün billboardlara sözde soykırımı anmak için yazılar yazıldı.

Moskova sokaklarını donatan afişlerde, "24 Nisan, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni soykırımının yıl dönümüdür." ifadeleri yer aldı. Bilindiği gibi Rusya, sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkelerden birisi.