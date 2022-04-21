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Ramazan bayramı tatili başlangıcı ne zaman arefe günü tatil başlar mı?

Ramazan bayramı tatili başlangıcı ne zaman arefe günü tatil başlar mı?

Mübarek Ramazan ayının sonlarına gelirken birçok vatandaşı Ramazan bayramı telaşı sardı. Ailesinin yanına gitmek, bayramı sevdikleri ile geçirmek ya da tatile gitmek isteyenler bayram tatili kaç gün olur sorusuna yanıt arıyor. 2022 yılında Ramazan bayramı 2 Mayıs pazartesi günü başlayacak. Bayram arefesi ise 1 Mayıs pazar günü olacak.

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2 Nisan'da başlayan Ramazan ayının bitmesine artık az bir zaman kaldı. Bu mübarek ayın sonlarına gelirken Ramazan bayramı ne zaman araştırmaları da hızlandı. Bayramı memleketinde, ailesi ile birlikte ya da tatilde geçirmek isteyen özellikle çalışan kesim 2022 yılında Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün araştırmalarına başladı. Bu sene Ramazan 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. 3 gün süren Ramazan bayramının son günü ise 4 Mayıs olacak. Ramazan bayramı arefesi ise 1 Mayıs pazar günü olacak. Birçok vatandaş ise bayram 9 gün tatil olur mu, 5-6 Mayıs tatil edilir mi, haftasonları ile birlikte Ramazan bayramı 9 gün olur mu araştırması yapıyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. 

Ramazan bayramı ne zaman: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayında kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2 Mayıs, üçüncü ve son günü de 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı Arefesi: 1 Mayıs 2022 

Ramazan Bayramı 1. günü: 2 Mayıs 2022 

Ramazan Bayramı 2. günü: 3 Mayıs 2022 

Ramazan Bayramı 3. günü: 4 Mayıs 2022

Bayram tatili 9 gün olur mu: Ramazan Bayramı tatili her sene 3 gün kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.  Ramazan Bayramı'nın üç günü de resmi tatil olarak geçiyor. 

Her sene 3 gün olarak kabul edilen Ramazan Bayramı'nın hafta sonuyla birleştirilip 9 gün tatil olarak kutlandığı seneler olmuştu. Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. 

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