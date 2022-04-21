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Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer uyardı: Eş dost arasında dolaşmaya başladı

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer uyardı: Eş dost arasında dolaşmaya başladı

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer, sahte altınların daha çok eş ve dost arasında yapılan satışlardan geldiğini söyledi.

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Koronavirüs salgını süresince ara verilen düğünler, hayatın normale dönmesi ile yeniden eskisi gibi yapılmaya başlandı. Birçok alanında kısıtlamaların kaldırılması ile düğünlere katılan kişi sayısı da normale döndü.

Vatandaşları ise en çok düşündüren ise gelin ve damada takılan çeyrek altın oldu. Çeyrek altın fiyatlarının rekor kırmasının ardından vatandaşlar, daha çok gram ya da yarım gram altına yöneldi.

Gram altın çeyrek altını tahtından etti
Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer, “Altın fiyatları çok yükseldi. Çeyrek altın şu sıralar bin 550 TL civarında işlem görüyor. Bundan dolayı da insanlar artık düğünlerde takı olarak çeyrek altın yerine gram altın veya yarım gram altına yöneldiler. Daha çok talep de de gram altın yönünde oluyor. Fiyatlardan ötürü altını yatırım amaçlı alan vatandaşlarımız da azaldı. Ancak düğün zamanı geldiği zaman ihtiyaç duyulduğunda alım oluyor” dedi.

"Yatırım için altın talep görmüyor”
Yastık altında bulunan altınlar hakkında da bilgi veren Kayaer, “Yastık altından gelen altınlar yönünde şu ana kadar bir hareketlilik olmadı. Yastık altında yüklü miktarda altın olduğunu da tahmin etmiyoruz. Olanlar da bankaya yönelerek oraya koydular. Birikim için altın alanlar da azaldı. Bunlar eskidendi, şimdi artık bu gibi durumlar yok. Nadiren denk geliyor. Yatırım için altın talep görmüyor” açıklamasına yer verdi.

“Sahte altın daha çok eş dost arasından çıkıyor”
Sahte altın satıcıları hakkında da uyarılarda bulunan Kayaer, “Biz aylık bazda 15 günde bir kuyumcuları denetliyoruz. Şuana kadar Antalya’da sahte çeyrek olayına rastlanmadı. Bu da genelde kuyumcu bazda değil eş dost arasında insanları kandıran kişiler geliyor. Bunlar genelde hep oralardan çıkıyor. Dolandırıcılar da dönem dönem geliyorlar. Biz de onları hemen yakalattırıyoruz. Biz uzun yıllar bu işi yaptığımız için altının sahte olup olmadığını hemen anlıyoruz” diye konuştu.

İhbar hattı anında yakalatıyor
Kuyumcular arasında kullanılan whatsap ihbar hakkında da bilgi veren Kayaer, “Bize gelen çalıntı altın ihbarları oluyor. Biz oradan bileziğin özelliklerini, gramlarını, meslektaşlarımız ile paylaşıyoruz. Oldu ki bir hırsız bunu bir kuyumcuya satmaya giderse meslektaşımız hemen anlıyor ve polise bilgi veriyor” dedi.
Kayaer, altın fiyatlarının da yükseleceğini tahmin ettiklerini belirterek bin 250 TL kadar çıkabileceğini söyledi.

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