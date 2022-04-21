Ya evden çık ya ara zam yap: Kiracılar arada kaldı ne yapabilir? 12 ay dolmadan...

Enflasyondaki yükseliş sonrası ev fiyatlarının da uçuşa geçmesiyle kiracılar da etkilenmeye başladı. Kiralara iki katı zam isteyen ev sahipleri sonrası kiracılar ne yapacağını kara kara düşünüyor.

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Son dönemde emlak fiyatları ve buna bağlı olarak ev kiralarında fahiş oranlarda artış kaydediliyor. Yurt genelinde son bir yıl içerisinde ev kiralarında yüzde 100’ü aşan yükseliş yaşandı. Bu koşullarda ev sahipleri eski kiracılar üzerinde 'ara zam' baskısına başladı. Peki 12 ay dolmadan istenen bu zam yasal mı? Kiracıların bu baskıya karşı neler yapabilir? Uzmanlar madde madde anlattı...

Kira artışlarında yıllık baza göre sıralamada zirveyi yüzde 122 ile Antalya çekiyor. Bunu yüzde 112,3 ile İstanbul, yüzde 106,7 ile Ankara, yüzde 98,2 ile Mersin takip ediyor.

Kiralarda yaşanan bu beklemedik fırlayışın ardından, yeni ev bulmak da zorlaştı, 'eski' kiracı olmak da... Sosyal medya ev sahibi tarafından çıkarılmak istenen birçok kiracının isyanı ile dolup taşıyor.

Ya evden çık ya ara zam yap

Ev sahipleri, evlerini daha yüksekten kiraya verebilmek için mevcut kiracılarını çeşitli bahanelerle evden çıkarmaya çalışıyor. Bunda başarı sağlayamayan ev sahiplerinin ikinci baskısı ise 'O zaman ara zam istiyorum' talebi olarak kendini gösteriyor.

Kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan bu durum, kira tespit ve kira tahliye davalarına da yansıdı. Adliyelerde son aylarda bu konularla ilgili dava sayılarında da artış yaşanıyor.

Peki ev sahiplerinin 'Ya evden çık ya da ara zam yap' talebi yasal mı?

12 ay dolmadan yapmayın

Hurriyet.com.tr'ye konuşan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, tartışmalarla ilgili Borçlar Kanunu'nun ilgili maddelerini adres gösterdi.

"Zam sadece kira sözleşmesinin sonunda yapılır" diyen Kiraz şunları söyledi:

-- Sözleşmede aksi yazsa bile kiraya TÜFE 12 aylık değişim oranı kapsamında zam yapılabilir. Ara zam diye bir düzenleme kanunda yoktur ve ev sahibi de böyle bir şey talep edemez. Kiracının yapacağı şey, bir yıllık kira sözleşmenin bitmesini beklemek ve bir önceki ayın TÜFE 12 aylık değişim oranını kira bedeline uygulamaktır.

-- Kiracı eğer sözleşme dışında herhangi bir durumla karşı karşıya kalırsa bunu direkt reddetmelidir. Ev sahibi bu ret karşısında kiracıyı taciz veya rahatsız etme gibi yollara giderse bu bir suçtur ve olay mahkemeye taşınır.

-- Ev sahipleri 6 aylık sözleşme talep edip bunu da uygulayabilirler. Ama 6 ayın sonunda sözleşme kendiliğinden 1 sene uzar. Örneğin ev sahibi 6+6 ay sözleşme uygulayamaz. Burada da yapılacak artış TÜFE oranının daha fazlası olamaz.