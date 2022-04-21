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Efsane oyuncu Hilda Bernard 101 yaşında hayatını kaybetti!

Efsane oyuncu Hilda Bernard 101 yaşında hayatını kaybetti!

Arjantin'in en başarılı pembe dizilerinden kötü karakterleri oynayan ve ülkenin en yaşlı oyuncusu olan Hilda Bernard, 101 yaşında hayatını kaybetti.

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Arjantin pembe dizileri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Hilda Bernard, 101 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haber Arjantin Oyuncular Derneği'nce duyuruldu. Açıklamada, "Ülkemizde oyunculuk konusnuda en önemli referanslardan biri olan sinema, tiyatro, televizyon ve radyoda öne çıkan oyuncu Hilda Bernard'ı büyük bir üzüntüyle uğurladık" denildi. Hilda Bernard, Arjantin Oyuncular Derneği'nin de en uzun süreli üyesiydi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı. Bernard, 2020 yılında koronavirüse yakalanmıştı ve bir huzurevinde yaşıyordu.

Kariyerine 1941 yılında radyo dramalarında başlayan Hilda Bernard, daha sonra çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı. Bunlar arasında "El amor tiene cara de mujer", "Rosa de lejos" Alta comedia" öne çıktı. Yaşı ilerleyince bu kez de pembe dizilerde kötü kadın karakterlerini canlandırmaya başladı. "La extana dama", "Cosecharas tu siembra", "Pobre Clara" ve "Celeste" en bilinenleri. Son dönemlerde ise daha gençlere yönelik hazırlanan "Chiquititas", "Floricienta" ve "Rebelde Way" dizilerinde oynamıştı.



Hilda Bernard kimdir?
Tam adı Hilda Sarah Bernard olan oyuncu, 29 Ekim 1920 tarihinde doğdu. Yardımcı rollerin vazgeçilmez oyuncusu olmuştur. Bernard'ın yer aldığı önemli yapımlar arasında; Animalada, Chronicle of the Raven ve Live-in Maid sayılabilir. Kariyerine 1941'de başlamış, 2012 yılına kadar sürdürmüştür. Bernard ilk evliğini yaptığı Horacio Jorge Goncalves ve ikinci evliliğini yaptığı Horacio Zelada'dan boşanmıştı. Bernard'ın Patricia adında bir kızı vardı.

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