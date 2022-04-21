Firari Cem Uzan'dan şifreli 'Gibi' dizisi paylaşımı! Uzan, kendine 'ayı' mı dedi?

Firari olarak Fransa'da yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım olay oldu. Uzan, kendi fotoğrafını, Gibi dizisinin İlkkan karakteriyle özdeşleşen cümlelerden biriyle paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü!

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Bir dönem Türkiye’nin en zenginlerinden biri olan Genç Parti Eski Genel Başkanı firari Cem Uzan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Paylaşımında Türk bayrağı emojisi kullanan Uzan'ın "Avcı ne kadar hile bilirse ayı da o kadar yol bilir." cümlesine çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. Söz konusu cümle, Exxen'in fenomen olan dizisi "Gibi"de İlkkan karakteriyle özdeşleşen cümlelerden biri olarak anılıyor.

Cem Uzan'ın paylaşımına "Şimdi siz kendinize ayı mı dediniz?" eleştirileri gelirken, kimileri de o sözün kaynağını neden belirtmeyip de kendi sözüymüş gibi paylaştığını sordu.