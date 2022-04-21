İstanbul'da konut fiyatları katlandı kiralık ev bulmak bile çok ama çok zor. Artışa geçen yerlerden nasibini mezar yerleri de aldı.

Abone ol

İstanbul'un taşı toprağı altın değil elmas oldu! Kiralar uçtu. Buna rağmen daireler anında tutuldu. Levent'teki gökdelenler bile doldu. Sadece canlılar alemi değil, kabristanlar da zenginliğin adresi oldu!

Takvim gazetesinde yer alan habere göre rezidans manzaralı Zincirlikuyu'daki mezar yeri 1 milyon TL'ye satışa kondu.

Zincirlikuyu 1 milyon TL Karacahmet 600 bin TL Eyüp 500 bin TL Silivrikapı 250 bin TL'den mezar yerleri satılıyor.