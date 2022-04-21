Bursa saldırısı sonrası tehlikeye dikkat çekti! Şehir içinde saldırılar artacak!

BURSA'da cezaevi personeline yönelik el yapımı patlayıcıyla saldırısı sonrası gözler terör saldırılarına çevrildi. İsmail Hakkı Pekin terör örgütlerinin şehir içlerini hedefine aldığını söyledi.

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Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Bursa'da dün gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin Cumhuriyet Gazetesine açıklamalarda bulundu.

Şehir içinde saldırılar yoğunlaşabilir

Pekin terör saldırılarına ilişkin daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak "Terör sadece dağlarda değil. Rusya-Ukrayna savaşı terörü tekrar şehir içine getirme ihtimalini doğurdu. İstihbarat daha dikkatli olmalı. Şehir içinde saldırılar yoğunlaşabilir" dedi.

Pençe Kilit operasyonunu işaret etti

Saldırıya dair ihtimallere de değinen Pekin, Pençe Kilit operasyonunda da işaret ederek "PKK olabilir. DHCKP-C gibi örgütler de var, onlar da yapmış olabilir. Türkiye'deki huzursuzluğu derinleştirmek için birilerine yaptırılabilir " ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Dün sabah saatlerinde Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkiisinde Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden infaz koruma memurlarını taşıyan 16 GJ 868 plakalı otobüsün geçişi sırasında patlama olmuştu. Otobüsteki infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.