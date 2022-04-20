Kastamonu'da yoldan çıkan kamyon eve girdi! Faciadan dönüldü
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce otomobile çarptı, sonra yol kenarındaki eve girdi.Abone ol
KASTAMONU'nun Tosya ilçesi Suluca köyü D-100 karayolunda Çorum istikametinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon yoldan çıkarak Hüseyin Ç.'ye ait park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon daha sonra yol kenarındaki bir eve girdi.
Kaza sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı önlerken kamyon sürücüsü de yaralanmadan kurtuldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.