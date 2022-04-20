Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katilden şok sözler: 5 kişiyi daha öldüreceğim

KONYA'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren ve hakkında 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilen zanlı Mehmet Altun ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Ailenin avukatlarından Atilla Kart, olaydan sonra Altun'un 35 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmede '5 kişiyi daha öldüreceğini' söylediğini, delillerin karartılmaya çalıştığını iddia ederek katil zanlısına ve diğer sanıklara ait bütün telefon görüşmelerinin incelenmesini talep etti.

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KONYA 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3. duruşmasına aynı aileden 7 kişiyi öldüren ve hakkında 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilen zanlı Mehmet Altun ve daha önce farklı bir davadan dolayı tutuklu olan Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ile Lütfi Keleş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Lütfi ve Ali Keleş, olayla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü, suçlamaları reddetti. Katil zanlısı Altun da cinayet için hiç kimsenin kendisini yönlendirmediğini öne sürdü. Altun, kendisine sorulan soru üzerine olay tarihinde kullandığı cep telefonunu 3-4 aydır, hattını ise 10 yılı aşkın süredir kullandığını belirtti.

Duruşmada olay günü Altun'un kullandığı kiralık aracı kendisine kiralayan şirketin sahibi tanık olarak dinlendi. Tanık M.G., Altun'u tanımadığını, kiralama işlemini de oğlunun yaptığını belirterek, "Araçla normalin üzerinde hız yapıldığını tespit ettiğimiz için oğlum kendisini aradı ve hız yapmaması konusunda uyardı" dedi.

5 kişiyi daha öldüreceğini söylemiş Dedeoğulları ailesinin avukatlarından Atilla Kart, olaydan sonra Altun'un 35 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmede '5 kişiyi daha öldüreceğini' söylediğini, delillerin karartılmaya çalıştığını iddia ederek katil zanlısına ve diğer sanıklara ait bütün telefon görüşmelerinin incelenmesini talep etti. Dedeoğulları ailesinin avukatlarından Abdurrahman Karabulut da sanık Altun'a olay günü bir bankayı neden üst üste aradığını ve Konya'da evi olmasına rağmen neden otellerde konakladığını sordu. Altun, bankayı aradığını hatırlamadığını, otellerde konaklamasının sebebinin ise ailevi sorunlarından dolayı olduğunu iddia etti.

Sanık Veli Keleş'in avukatı Cengiz Erkoyuncu ise katil zanlısının azmettirildiğine dair en ufak bir somut delil olmadığını, bu nedenle müvekkili ile ilgili tutuklama talebinin reddine karar verilmesini talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti sanık ve avukat beyanlarının ardından Altun'un tutukluluk halinin devamına, olay öncesi ve sonrasında olay yerinde görülen bir aracın ruhsat sahibinin araştırılmasına, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, sanıkların sosyal medya hesaplarının incelenmesi için ilgili sosyal medya platformlarının sağlayıcılarının bulunduğu ülkelere talepte bulunulmasına, katil zanlısı Altun'un cezaevinde görüşme yaptığı kişilerin görüşmelerinin, bankalardan çektiği kredilere ve telefon görüşmelerine ilişkin incelemesine, ayrıca dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesini kararlaştırarak duruşmayı 28 Haziran 2022 tarihine erteledi.