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Böyle berber görülmedi! 23 yılda binlerce topladı: Van'da dükkana giren şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Böyle berber görülmedi! 23 yılda binlerce topladı: Van'da dükkana giren şaştı kaldı

VAN’da 1999 yıldan bu yana berberlik yapan Ahmet Seleş, tıraş ettiği müşterilerinden yaklaşık 2 binin üzerinde vesikalık fotoğraf topladı.

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Özalp ilçesinde berberlik yapan Ahmet Seleş, 23 yıldan bu yana dükkanında tıraş ettiği müşterilerinden yaklaşık 2 binin üzerinden vesikalık fotoğraf topladı. Topladığı fotoğrafların bin 200'ünü iş yerindeki aynaların etrafına yapıştıran Seleş, geri kalanları ise yer olmadığı için özel kutularda saklıyor.

Berber Seleş, tıraş ettiği müşterilerinden fotoğraf toplamaya devam ettiğini de belirterek, “Bu merakımın başladığı yıllarda vesikalık fotoğraf çok nadir oluyordu. Bir müşterim aynama bir fotoğraf asınca bu işe başladım. Bugüne kadar bin 200 adet fotoğrafı aynanın etrafına astım, geri kalanları ise saklıyorum” dedi.



Hatıra olarak topluyor
Tıraş olup vesikalık fotoğraf verenlerden hayatını kaybedenlerin de olduğunu ifade eden Seleş, yakınlarının dükkâna geldiklerinde fotoğrafları bulduklarını ve duygusal anlar yaşandığını kaydetti. Seleş, tıraş ettiği müşterilerinden hatıra vesikalık fotoğraf toplamaya devam ettiğini, bu işi sürdüreceği müddetçe fotoğraf toplamaya devam edeceğini söyledi.

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