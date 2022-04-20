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Aydın'da eşinin ölüm haberi üzerine cinnet geçirdi! Sağlıkçılara zor anlar yaşattı: Ateş açtı

Aydın'da eşinin ölüm haberi üzerine cinnet geçirdi! Sağlıkçılara zor anlar yaşattı: Ateş açtı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde dini nikahlı eşi H.K.'nin ölüm haberi üzerine cinnet geçiren H.Ç., çevreye kuru sıkı tabancayla ateş ederek sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

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Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi bulunan müstakil bir evde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (64) rahatsızlandı. H.Ç. de dini nikahlı eşi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde H.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinin öldüğünü öğrenen H.Ç. cinnet geçirerek evde bulunan kuru sıkı tabancayla çevreye ateş açarak sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine eve gelen polis ekipleri H.Ç.'yi güçlükle sakinleştirerek gözaltına aldı. Gerekli olay yeri incelemelerinin ardından H.K.'nin cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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