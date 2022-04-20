TBMM Başkanı Şentop'dan 'don lazımmış' diyen troll kavgasına açıklama: Bu konu kapanmayacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve sosyal medyada 'Cumhur Frankfurt' ismini kullanan fenomen arasında gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanmasının ardından polemik yaşanmıştı. Şentop basına yaptığı açıklamasında bu konuyu kapatmayacağını söyledi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sosyal medyadaki tartışmayı kapattım. Bu konuyu kapatmam ama herkes siyaset yapacak olurda bunu usulüyle ahlakına uygun yapmalı. Bizim geleneğimizin aynı görüşten gibi davranan, bazı yerlere cevap yetiştirerek kendilerine güç elde ettiğini düşünenler, şahsi çıkarları için kullanmaya yelteniyorlar” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop, gazetecilerin sosyal medyada yaşanan tartışmaya ilişkin sorusunu cevapladı. Şentop, çok küçük yaşlardan itibaren beri siyasetin içinden geldiklerini hatırlatarak, “Siyasi düşüncelerimiz, dünya görüşümüz çerçevesinde çalışmalarımızın devamı mahiyetinde görüyoruz. İlkeler, prensipler, ahlak çerçevesinde siyasetin yapılmasına gerek duyuyoruz. Başından beri siyasetin doğallığı içinde enstrümanların ahlakına uygun kullanılması hassasiyeti göstermesini herkesten bekliyoruz. Kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Dışarıdan yön vermeye çalışanları her zaman sivil, askeri, bürokrasi başka yerlerde de olabilir, hep mücadele ettik. Doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şentop, sosyal medyada tartışma başlayınca kendisini arayanlar olduğunu belirterek, Hz. Ali’nin ‘en büyük hile hilesizlik’ der ‘siyasette numara hile bana çok uzaktır’ sözünü hatırlattı. Şentop, “Sosyal medyadaki tartışmayı kapattım. Bu konuyu kapatmam ama herkes siyaset yapacak olur da bunu usulüyle ahlakına uygun yapmalı. Bizim geleneğimizin aynı görüşten gibi davranan, bazı yerlere cevap yetiştirerek kendilerine güç elde ettiğini düşünenler, şahsi çıkarları için kullanmaya yelteniyorlar” dedi.

Ne olmuştu?

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanması sonrası sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt ismini kullanan şahıs TBMM Başkanı Şentop'u etiketleyerek "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış." yazmıştı.