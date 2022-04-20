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Çorum'da üniversite öğrencisi İrem Ari yolda giderken bir anda yere yığılıp öldü

Çorum'da üniversite öğrencisi İrem Ari yolda giderken bir anda yere yığılıp öldü

ÇORUM'da caddede yürüdüğü sırada bir anda fenalaşan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Ari hayatını kaybetti. Genç kızın diş tedavisinden çıktıktan sonra aniden öldüğü öğrenildi.

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Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki tedavisinin ardından Gazi Caddesi'nde arkadaşlarıyla yürüyen Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Ari (24), bir anda yere yığıldı.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ari'yi ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırdı. İrem Ari, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Ari'nin cenazesi, otopsinin ardından memleketi Muş'a gönderildi.

Genç kızın Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Ari için sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verdi.

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