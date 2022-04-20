Fitre bedeli hesaplama 2022 kaç para ne zaman verilir?

Ramazan ayının sonlarına gelirken birçok müslüman fitre bedeli ne kadar ve ne zaman verilir araştırmasına başladı. Ramazan Ayı’nda oruçlarını tutan ve ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet fitre bedelini araştırıyor. Peki 2022 fitre bedeli kaç para oldu, kimlere fitre verilir, ne zaman ödenir?

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11 ayın sultanı Ramazan ayının artık sonlarına gelirken müslümanlar, Ramazan Ayı’da ihtiyaç sahiplerine verilen fıtır sadakasının bedelini yakından araştırıyor. Borcu ve fazla ihtiyacı olan her Müslüman’a vacip olan fitre bedeli, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak belirleniyor.

2022 fitre bedeli kaç para:

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.

Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez:

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.

Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.)

Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

Eşine,

Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, fitre verilmez.