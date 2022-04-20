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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile görüşmelere yönelik söylediği "İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır" sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu "İsrail'le ilişkilerimiz başkadır, Kudüs davamız başkadır" demişsin Erdoğan. Bilmez miyiz! Sende hep başka başka. Kaşıkçı cinayeti başka. Rahip Brunson başka. Mavi Marmara şehitleri başka. Dünden beri sığınmacılar da bir başka. Ahlak anlayışı bambaşka." dedi.

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