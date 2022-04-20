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İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye geçti İsmail Ok kimdir?

İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye geçti İsmail Ok kimdir?

2020 yılında zehir zemberek bir açıklama ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti saflarına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti grubunda Ok'a rozetini bizzat taktı.

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2020'nin Şubat ayında "Hayallerim yıkıldı" diyerek İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, bugün parti grup toplantısında AK Parti saflarına geçti.

Rozetini Erdoğan taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüye davet ettiği Ok, kısa bir konuşma yaptı. Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirten Ok, "Çok mikrofon önünde konuştum ama hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim. Öncelikle Allah utandırmasın. İnşallah hayırlara vesile kılsın diyorum. Çeyrek asırdan fazla kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları işgal altındaydı. Türkiye'miz 'Azerbaycan ne kadar istiyorsa o kadar yanındayız.' dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycan'ımızın topraklar bağımsızlığına kavuştu. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden içeriden ve dışarıdan tehdit eden hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir." ifadelerini kullandı. Ok'un AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Erdoğan da Ok için, "Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz. Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin diyorum. İnşallah ailemiz bu Ramazan ayında daha da güçlenmiştir." dedi.

İsmail Ok kimdir?
1964 yılında Balıkesir Kepsut'ta doğdu. Balıkesir'de Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya - Fizik Bölümünde eğitim gördü. 21 yıl boyunca Türkiye'nin birçok köy, ilçe ve ilinde öğretmenlik yaptı.1995-1999 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2003 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. Üyeliğinin sürdüğü Türkiye Kamu Çalışanları Vakıf'ında, yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Balıkesir Belediye Başkanı seçildi ve 5 yıl Balıkesir halkına hizmet etti.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye girdi; yine aynı yılın Kasım ayında yapılan seçimlerde 26. Dönem Milletvekili olarak tekrar seçildi. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Şu an 27. Dönem Balıkesir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi olarak görev yapıyor.

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