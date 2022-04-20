BIST 2.517
DOLAR 14,67
EURO 15,90
ALTIN 918,13
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Bahçeli'den özel hediye bakın anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Bahçeli'den özel hediye bakın anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli dün akşam iftar davetinde bir araya geldi. Özbek Otağı'ndaki iftara Bahçeli 99 adet gülle geldi...

Abone ol

Cumhur İttifakı liderleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam iftar yemeğinde bir araya geldi. Bahçeli, iftarın ardından Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 adet gül hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yemeğinde buluştu.

Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftarlarını yapan iki liderin masasındaki güller dikkat çekmişti. Bahçeli, iftara gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gülleri hediye etmek için yanında getirdi.

İftar sonrasına konulan güllerin adedinin 99 olduğu ve bu güllerin Allah'ın 99 ismi olan Esmaül Hüsna'yı temsil ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'den 2053 vaatlerine tepki: Yakında kahve falı bakarsa şaşırmayın
Meral Akşener'den 2053 vaatlerine tepki: Yakında kahve falı bakarsa şaşırmayın
Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl 1 ay hapsi istendi! Seçim iptal olunca YSK Başkan ve üyelerine hakaret
Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl 1 ay hapsi istendi! Seçim iptal olunca YSK Başkan ve üyelerine hakaret
Türkiye'deki Kinder sürprizde öldürücü salmonella var mı? Kinder Türkiye'den açıklama geldi
Türkiye'deki Kinder sürprizde öldürücü salmonella var mı? Kinder Türkiye'den açıklama geldi
PKK elebaşı Duran Kalkan tehdit savurdu ardından Bursa saldırısı gerçekleşti Abdullah Ağar ne dedi?
PKK elebaşı Duran Kalkan tehdit savurdu ardından Bursa saldırısı gerçekleşti Abdullah Ağar ne dedi?
 Sözde üst düzey PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
 Sözde üst düzey PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İstanbul Büyükşehir sözcüsü Murat Ongun'dan öğrenci kartı açıklaması: Zararı 1 milyar TL
İstanbul Büyükşehir sözcüsü Murat Ongun'dan öğrenci kartı açıklaması: Zararı 1 milyar TL
Usta edebiyatçı Bülent Parlak hayatını kaybetti! Son paylaşımı yürekleri burktu
Usta edebiyatçı Bülent Parlak hayatını kaybetti! Son paylaşımı yürekleri burktu
AB'de yeni otomobil satışları martta sert düştü
AB'de yeni otomobil satışları martta sert düştü
Doktor hatası! 6 yaşındaki çocuk öksürük için gitti kalp krizi geçirdi
Doktor hatası! 6 yaşındaki çocuk öksürük için gitti kalp krizi geçirdi
Bir çift kulaklık olay oldu uyanık Ukraynalı Rusya askerlerini böyle ele verdi
Bir çift kulaklık olay oldu uyanık Ukraynalı Rusya askerlerini böyle ele verdi