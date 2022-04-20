Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Bahçeli'den özel hediye bakın anlamı ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli dün akşam iftar davetinde bir araya geldi. Özbek Otağı'ndaki iftara Bahçeli 99 adet gülle geldi...

Abone ol

Cumhur İttifakı liderleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam iftar yemeğinde bir araya geldi. Bahçeli, iftarın ardından Erdoğan'a Esmaül Hüsna'yı temsil eden 99 adet gül hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yemeğinde buluştu.

Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda iftarlarını yapan iki liderin masasındaki güller dikkat çekmişti. Bahçeli, iftara gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu gülleri hediye etmek için yanında getirdi.

İftar sonrasına konulan güllerin adedinin 99 olduğu ve bu güllerin Allah'ın 99 ismi olan Esmaül Hüsna'yı temsil ettiği öğrenildi.