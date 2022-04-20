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İstanbul Büyükşehir sözcüsü Murat Ongun'dan öğrenci kartı açıklaması: Zararı 1 milyar TL

İstanbul Büyükşehir sözcüsü Murat Ongun'dan öğrenci kartı açıklaması: Zararı 1 milyar TL

İSTANBUL'da ulaşıma gelen zamlar sonrası öğrenci kartındaki zammın da geri alınmasıyla kaçak kullanımdaki artışlar dikkat çekti. Konuya ilişkin konuşan Murat Ongun çalışmaları duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kaçak öğrenci kartı kullananların verdiği zararın yıllık 1 milyar TL olduğunu belirterek, bu durumun önüne geçmek için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan kararla birlikte İETT bilet fiyatlarına yüzde 40 zam geldi. Son zamların ardından mavi kart abonman 602 TL'ye çıkarken, tek geçişlik sivil bilet 7,67 TL oldu.

Yüzde 40'lık zammın ardından 109 TL'ye çıkan aylık öğrenci akbili de AK Parti grubu tarafından verilen teklifle birlikte yeniden 78 TL'ye indirildi. Tek geçişlik bilet ise yeniden 3,92 TL oldu.

Fark artınca kaçak kullanım arttı
Mavi kart abonman ile öğrenci kart abonman arasında 524 TL'lik fiyat farkı oluşmasının ardından kaçak öğrenci kartı kullananların sayısında da ciddi bir artış meydana geldi.

Murat Ongun'dan açıklama
İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçak öğrenci kart kullanımının İBB'ye zararının 1 milyar TL olduğunu belirterek, "Önüne geçmek için çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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