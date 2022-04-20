BIST 2.513
DOLAR 14,67
EURO 15,87
ALTIN 916,91
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP'den bayram seyahatlerinde otobüs biletlerinin düşmesi için teklif

CHP'den bayram seyahatlerinde otobüs biletlerinin düşmesi için teklif

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şehirler arası otobüs bilet fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek "Bayram döneminde otobüs firmalarının kullandığı akaryakıttaki ÖTV ve KDV düşürülmeli. Bilet ücretinde yer alan KDV oranı da indirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP'li Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada, artan hayat pahalılığının, vatandaşların bayramda sevdikleriyle kavuşmasını da engellediğini savundu. Ramazanı hayat pahalılığının gölgesinde geçiren vatandaşların bayramda aileleriyle bir araya gelmek için bütçelerinin büyük bir kısmını yol masrafı olarak kullanmak zorunda kalacağını anlatan Akın, şöyle devam etti:

"Bir yıl önce 7 lira olan benzin 20 liraya dayanırken, 6,5 lira olan motorin ise 22 lirayı geçti. Ülkemizde dizel araçların deposu eskiden 300 liraya dolarken, şimdi 1100 liraya doluyor. Otobüs biletlerinde yaşanan artış, artık vatandaşı yolculuk yaparken iki kez düşünmesine neden olacak boyuta yükseldi. Geçen yıl 200 lira civarında olan İstanbul-Sivas otobüs bileti fiyatı şimdi yaklaşık 450 lira ile 500 lira arasında değişiyor. Geçen yıl 300 lira civarında olan İstanbul-Diyarbakır otobüs bilet fiyatı da 600 liraya yükseldi."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, vatandaşların Ramazan Bayramı dolayısıyla sevdiklerine daha rahat ulaşması için bayram döneminde bilet fiyatlarını düşürecek önlemler alınması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Dört kişilik ailenin uzak bir şehirdeki akrabalarına gitmesi ve dönmesi neredeyse bir asgari ücrete denk geliyor. Emekliler, farklı kentteki torununu görmek istese 1100 lira olan ikramiye ile yolculuğa bile çıkamıyor. Ancak iktidar isterse otobüs bileti fiyatlarını aşağı çekmek için maliyetlerin düşürülmesine yönelik bazı önlemler alabilir. Vatandaşımız Ramazan Bayramı'nı farklı şehirlerdeki yakınlarıyla birlikte geçirmek istiyor. Bayram döneminde otobüs firmalarının kullandığı akaryakıttaki ÖTV ve KDV düşürülmeli. Bilet ücretinde yer alan KDV oranı da indirilmelidir. Otobüslerin zorunlu olarak geçtiği ücretli otoyol ve köprülerde de bayram döneminde ya indirim yapılmalı ya da bedava olmalı. Böylece zaten her gün hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşımız hiç olmazsa bayram döneminde sevdiklerinin yanına daha rahat gidip, gelebilir."

chp
ÖNCEKİ HABERLER
Evden 200 bin dolar çalan kişi Instagram sayesinde yakalandı hırsız ev sahibinin takipçisi çıktı
Evden 200 bin dolar çalan kişi Instagram sayesinde yakalandı hırsız ev sahibinin takipçisi çıktı
2022 yılı hac ve umre kayıt şartları belli oldu! 65 yaş hacı adaylarına bir hak getirildi
2022 yılı hac ve umre kayıt şartları belli oldu! 65 yaş hacı adaylarına bir hak getirildi
Bursa'da gardiyanların otobüsüne terör saldırısı! Şehidin ismi belli oldu yaralılar var
Bursa'da gardiyanların otobüsüne terör saldırısı! Şehidin ismi belli oldu yaralılar var
Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'u çocuk 20 yıl sonra Avrupa'daki duruma düşüyoruz
Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'u çocuk 20 yıl sonra Avrupa'daki duruma düşüyoruz
Yüzde 96 indirim yapıldı! Fiyatı bir anda 20 TL'ye düştü: İstanbul İzmir Ankara'dan sipariş yağıyor
Yüzde 96 indirim yapıldı! Fiyatı bir anda 20 TL'ye düştü: İstanbul İzmir Ankara'dan sipariş yağıyor
Jüpiter'in uydusu Europa ile ilgili yeni iddia bilim insanları duyurdu
Jüpiter'in uydusu Europa ile ilgili yeni iddia bilim insanları duyurdu
Fahrettin Koca'dan maske kararı için yeni açıklama! Herkes merakla bekliyordu
Fahrettin Koca'dan maske kararı için yeni açıklama! Herkes merakla bekliyordu
Mersin'de eski nişanlısını sokak ortasında katletti! Meğer cinayetten birkaç gün önce...
Mersin'de eski nişanlısını sokak ortasında katletti! Meğer cinayetten birkaç gün önce...
Ayçiçek yağındaki krize karşı kanola yağı hamlesi
Ayçiçek yağındaki krize karşı kanola yağı hamlesi
Japonya, Rusya'ya yaptırımları sertleştiriyor 38 ürünün ithalatına yasak getirdi
Japonya, Rusya'ya yaptırımları sertleştiriyor 38 ürünün ithalatına yasak getirdi