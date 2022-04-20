Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu tecrübeli futbolcu yeni maceraya hazır

Burak Yılmaz ilkleri başarmaya devam ediyor. 36 yaşındaki tecrübeli forvet ile ilgili Fransa'dan flaş bir iddia geldi. Sezon sonu Lille ile sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın yeni durağı Amerikan Futbol Ligi MLS oldu.

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37 yaşında yeni bir rekora daha imza atacak olan Burak Yılmaz'ın bu hamlesi Fransa'da ses getirdi. Fransa basınındaki haberlere göre; Lille ile sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın yeni durağı MLS olacak. Amerikan Futbol Ligi takımlarının radarında olan tecrübeli golcünün kariyerinde yeni bir macera yaşamaya hazır olduğu belirtildi.

Burak Yılmaz MLS'e transfer olması durumda bir ilki gerçekleştirmiş olacak. 36 yaşındaki golcü Amerika'ya gitmesi durumda hem Türkiye Milli Takımı'nda oynamış hem de MLS'de forma giymiş ilk futbolcu olma unvanını eline geçirmiş olacak.

Bu sezon Lille ile 36 maça çıkan Burak Yılmaz 7 gol 5 asistlik bir performans ortaya koyabildi. Geçen sezon Fransa'da fırtınalar estiren tecrübeli golcünün bu sezonki tutuk performansı eleştirilerden nasibini aldı.