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İtalya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Milan'ı farklı yenen Inter finalde

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İtalya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Milan'ı farklı yenen Inter finalde

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter, ezeli rakibi Milan'ı 3-0 yenerek, finale yükseldi.

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Milano'nun iki dev takımı, kupa yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Giuseppe Meazza Stadı'nda bir kez daha kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Inter, henüz 4. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti.

Martinez, 40. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak, skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

Mücadelenin 82. dakikasında Inter'in yeni transferlerinden Robin Gosens, farkı 3'e çıkaran golü attı: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Milano derbisinde ezeli rakibi Milan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Inter’de karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 73 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Arturo Vidal’e bıraktı.

Bu sonuçla Inter, 2010-2011 sezonundan bu yana kupada ilk kez finale çıktı. Mavi-siyahlı takım, o sezon finalde Palermo’yu 3-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

İtalya Kupası yarı finalinin diğer ayağında Juventus ile Fiorentina bugün karşılaşacak. Juventus, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Fiorentina'yı Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırlayacak.

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