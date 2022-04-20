Ramazan ayı için sevindiren haber geldi iki yıldır kapalıydı açılmayacak denilmişti

Hırka-i Şerif, bu ramazan ayında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ziyarete kapalı olacağı açıklanmıştı ancak İstanbul Valiliği desteğiyle yeni karar alındı.

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RAMAZAN aylarının vazgeçilmezi Hazreti Muhammed'in emaneti Hırka-i Şerif için sevindiren karar geldi. Hırka-i Şerif'in, İstanbul Valiliği'nin desteğiyle 22 Nisan Cuma günü tekrar ziyarete açılacağı bildirildi.

Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi adına yazılı açıklama yapan Barış Samir açıklama yaptı:

“Her sene Ramazan ayında ziyarete açılan Hırka-i Şerif, 2 yıldır pandemi nedeniyle ziyarete kapalıydı. Ancak bu sene vaka sayılarındaki düşüşün ardından İstanbul Valiliği 'Biz destek olalım ziyarete açın' dedi. Bunun üzerine yaptığımız görüşmelerde hem valilikten hem de emniyetten, güvenlik ve pandemi tedbirleriyle ilgili destek sağlanacağı sözü aldık. Hırka-i Şerif'i 22 Nisan Cuma günü ziyarete açmaya karar verdik. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, ziyaretleri sırasında pandemi kurallarına uymaları.” dedi.