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Kayserispor'u tek golle geçen Trabzonspor avantajı kaptı

Kayserispor'u tek golle geçen Trabzonspor avantajı kaptı

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Kayserispor'u 87'de Cornelius ile bulduğu 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti.

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10. dakikada Visca'nın ceza alanı içinden sert vuruşunda kaleci Lung, yatarak topu çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Kouassi'nin kafa vuruşunda, savunma çizgi önünden topu kornere gönderdi.

22. dakikada Visca'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Visca'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda top kalele Lung'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

58. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır yerden sekerek sağ köşesine gelen topu çelmeyi başardı.

63. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün şutunda kaleci Lung topu kontrol etti.

77. dakikada Thiam'ın sağdan ortasında Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı topu Cardoso kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak etkisiz şekilde auta çıktı.

78. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Cornelius'un kafa vuruşunda kaleci Lung yatarak topa sahip oldu.

87. dakikada Trabzonspor golü buldu. Nwakaeme'nin soldan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Cornelius meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 1-0

90+4. dakikada İlhan Parlak'ın kullandığı serbest atışta kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu çeldi.

Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor: 1 - 0 :Kayserispor

Stat: Medical Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Ahmetcan Kaplan (Dk. 66 Dorukhan Toköz), Puchacz, Siopis (Dk. 84 Koita), Bakasetas (Dk. 72 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Berat Özdemir), Visca, Kouassi (Dk. 66 Nwakaeme), Cornelius

Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Campanharo, Attamah (Dk. 90+1 İlhan Parlak), Kemen (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Thiam, Emrah Başsan (Dk. 76 Mustafa Pektemek), Gavranovic (Dk. 76 Cardoso)

Gol: Dk. 87 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Kemen, Dk. 70 İbrahim Akdağ, Dk. 83 Thiam, Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Dk. 70 Bakasetas, Dk. 74 Puchacz, Dk. 74 Siopis, Dk. 90+4 Hamsik (Trabzonspor)

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