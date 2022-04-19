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AB ve NATO'dan Rusya'ya yaptırımların sıkılaştırılacağı sinyali

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AB ve NATO'dan Rusya'ya yaptırımların sıkılaştırılacağı sinyali

AVRUPA Birliği (AB) ve NATO, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılacağı mesajını verdi.

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AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden'in bazı Batılı ülkelerin liderleriyle yaptığı telekonferans toplantısına katıldı.

Toplantının ardından sosyal medyadan açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, liderlerin Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı, "Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da sıkılaştıracağız. Ukrayna'ya mali ve güvenlik desteğimizi de artıracağız" ifadesini kullandı.

NATO: Rusya'ya daha fazla maliyet için anlaştılar
NATO'dan yapılan açıklamada ise Genel Sekreter Stoltenberg'in toplantıda yer aldığı belirtilerek liderlerin Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın saldırılarını artırmasını kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Liderler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı hemen sonlandırması gerektiğinin altını çizdi ve savaşı bitirene kadar Rusya'ya daha fazla maliyet çıkarılmasının önemi üzerinde anlaştı. Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun caydırıcılık ve savunmasını kuvvetlendirme çalışmaları hakkında muhataplarına bilgi verdi" ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Biden'in düzenlediği toplantıya AB ve NATO liderlerinin yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida katıldı.

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