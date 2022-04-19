Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin Suriye'de de devam ettiği belirtildi.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği kaydedildi.