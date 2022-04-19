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Yemeklerde tuz kullanmak tarihe karışıyor! Japon bilim insanları geliştirdi: Yeni buluş şaşırttı

Yemeklerde tuz kullanmak tarihe karışıyor! Japon bilim insanları geliştirdi: Yeni buluş şaşırttı

Dünyanın en çok tuz tüketen toplumlarından biri olan Japonya'da bilim insanları yemeklere tuz koymanın önüne geçmek için yeni bir buluşa imza attı.

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İster burger sevin isterseniz bir kase makarna belki de salata… Hepsinin olmazsa olmazı tuz. Peki vücuda zararlı olduğu bilinen tuzun tadının kaldığını ancak zararının tamamen gittiğini düşünün. Japonya’daki Meiji Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, yemeklerde tuz kullanmayı tarihe karıştıracak bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı. Araştırmacılar, tuzluluk hissini yaratmayı sağlayan bir bileklik aracılığıyla sodyum iyonlarını ağzınıza ileten elektrikli yemek çubukları geliştirdiklerini açıkladı.

Meiji Üniversitesi’nden Profesör Homei Miyashita ve içecek üreticisi Kirin Holdings Co tarafından ortaklaşa geliştirilen yemek çubukları (chopstick), elektrik stimülasyonu ve bir bilek bandına takılan mini bilgisayar yardımıyla yemeğin tadını değiştirebiliyor. Profesör Miyashita, cihazın yiyeceklerden sodyum iyonlarını yemek çubukları aracılığıyla tuzluluk hissi yaratacakları ağza iletmek için zayıf bir elektrik akımı kullandığını söyledi. Miyashita, ‘Sonuç olarak tuzlu tadı 1,5 kat artıyor’ dedi. Ortalama bir Japon yetişkinin günde yaklaşık 10 gram tuz tükettiği belirtilirken, bu da Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen miktarın iki katı. Bu yüzden araştırmaların Japonya’da geliştirilmesi de mantıklı görünüyor.

"Bu hastalıkları önlemek için aldığımız tuz miktarını azaltmamız gerekiyor"
Bugüne kadar yapılan araştırmalar, yüksek miktarda sodyum alınımın, yüksek tansiyon, felç gibi hastalıklara yakalanma riskini artırdığını ortaya çıkarmıştı. Uzmanlar, “Bu hastalıkları önlemek için aldığımız tuz miktarını azaltmamız gerekiyor” derken, bu durumun birçok kişi için en sevdiği yiyeceklerden uzaklaşması anlamına geldiğini vurgulamıştı. Profesör Miyashita ve Kirin yemek çubuklarının protatiplerinin gelişme aşamasında olduğunu belirtirken, 2023 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı.

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