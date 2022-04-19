IMF'den Türkiye için korkutan enflasyon tahmini! IMF büyüme tahminini de düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 2,7'ye düşürdü. IMF'nin Türkiye için 2022 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 60,5 oldu. Kurum ayrıca küresel büyüme tahminini de yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya çekti.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Nisan 2022 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. IMF, Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,3’ten yüzde 2,7’ye düşürürken 2022 yılı küresel büyüme tahminini ise yüzde 4,4’ten yüzde 3,6’ya düşürdü.

Küresel büyüme tahminlerinin düşmesinde Ukrayna’daki savaş ve Rusya’ya karşı yaptırımlar etkili oldu. IMF raporda Rusya-Ukrayna savaşına atıfta bulunarak enflasyonun artık birçok ülke için ‘açık bir tehlike’ olduğu konusunda uyardı.

IMF ayrıca gelişmiş ekonomilerin pandemi öncesi üretim kapasitelerine dönmesinin tahmin edilenden daha uzun süreceğini, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki farklılığın ise devam edeceğini belirterek pandeminin “kalıcı yara izi” bırakacağını öne sürdü.

IMF’nin Türkiye tahminleri korkuttu

- Raporda Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3’ten yüzde 2,7’ye düşürüldü. 2023 için büyüme tahmini ise yüzde 3 oldu.

- IMF’nin Türkiye için 2022 yılı tüketici enflasyonu tahmini yüzde 60,5 olurken 2023 tahmini yüzde 37,2 oldu.

- Bunun yanı sıra 2022 yıl sonu için işsizlik tahmini 11,3, 2023 sonu için yüzde 10,6 oldu.

- Raporda Türkiye’de cari dengenin gayri safi yurt içi hasılaya oranının 2022’de eksi yüzde 5,7, 2023’te eksi yüzde 2 olacağı kaydedildi.

Küresel ekonomi için de korkutan tahminler

IMF Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 8,5 küçüleceğini öngörürken Ukrayna’nın yüzde 35 küçüleceği tahmininde bulundu. IMF gelişen ülkelerde 2022 yılı enflasyonunu da yüzde 8,7 olarak tahmin ederken Çin’in 2022 için ekonomik büyüme beklentisi yüzde 4,8’den yüzde 4,4’e 2023 içinse 5,2’den yüzde 5,1’e çekildi.

Ayrıca ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 4’ten yüzde 3,7’ye, 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 2,6’dan yüzde 2,3’e düşürülürken euro bölgesi için büyüme beklentisi 2022 için yüzde 3,9’dan yüzde 2,8’e, 2023 için yüzde 2,5’ten yüzde 2,3’e düşürüldü.

IMF baş ekonomisti: Savaşın etkileri yayılacak

IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas yenilenen raporun ardından yayınladığı bir blog yazıdında, “Küresel ekonomik beklentiler, büyük ölçüde Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle ciddi şekilde geri çekildi” dedi.

Gourinchas, “Savaş, son yıllarda küresel ekonomiyi vuran arz şokları serisine yenilerini ekliyor. Savaşın etkileri emtia piyasaları, ticaret ve finansal bağlantılar yoluyla çok geniş bir alana yayılacak” dedi. Gourinchas ayrıca enflasyonun ekonomiler önünde açık ve mevcut bir tehlike olduğunu belirtti.