İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak adım! Ukrayna'ya gönderiliyor

UKRAYNA ile Rusya arasındaki savaşta beklenen oldu. Donbas savaşı gece itibari ile başlarken İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak bir hamle geldi. İngiltere, Ukrayna'ya savaşta kilit öneme sahip olacak bir silah gönderme kararı aldı.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş 55'inci gününde. Önceki gece itibari ile Donbas savaşı başlarken savaş ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna bölgedeki kentlerini savunmak için mücadele ederken dünyadan destek istemeye de devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in her fırsatta dile getirdiği çağrıya İngiltere'den yanıt geldi.

İngiltere, Rusya ile mücadele kapsamında hayati öneme sahip Stormer füze sistemlerini Ukrayna'ya gönderme kararı aldı. İngiliz basını söz konusu füzelerin alçaktan uçuş yapan hava araçlarına karşı tasarlandığını belirterek bu adım ile Ukrayna'nın hava saldırılarına karşı elinin bir hayli güçleneceğini yazdı.