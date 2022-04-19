BIST 2.519
DOLAR 14,66
EURO 15,82
ALTIN 920,03
HABER /  DÜNYA
ADV Hepsiemlak’a Bakmak Lazım!

İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak adım! Ukrayna'ya gönderiliyor

İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak adım! Ukrayna'ya gönderiliyor

UKRAYNA ile Rusya arasındaki savaşta beklenen oldu. Donbas savaşı gece itibari ile başlarken İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak bir hamle geldi. İngiltere, Ukrayna'ya savaşta kilit öneme sahip olacak bir silah gönderme kararı aldı.

Abone ol

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş 55'inci gününde. Önceki gece itibari ile Donbas savaşı başlarken savaş ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna bölgedeki kentlerini savunmak için mücadele ederken dünyadan destek istemeye de devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in her fırsatta dile getirdiği çağrıya İngiltere'den yanıt geldi.

İngiltere, Rusya ile mücadele kapsamında hayati öneme sahip Stormer füze sistemlerini Ukrayna'ya gönderme kararı aldı. İngiliz basını söz konusu füzelerin alçaktan uçuş yapan hava araçlarına karşı tasarlandığını belirterek bu adım ile Ukrayna'nın hava saldırılarına karşı elinin bir hayli güçleneceğini yazdı.

Afganistan'daki İngiliz birliklerinin eski komutanı Albay Richard Kemp, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Yeni füzeler Ukrayna'nın savaşma kabiliyetine büyük bir destek olacak. Putin'in hava kuvvetlerine ciddi hasar verecek" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara gelirse kuracağı bakanlığı açıkladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara gelirse kuracağı bakanlığı açıkladı
Kayıplara karışan HDP'li Semra Güzel'in Norveç'te olduğu iddia edilmişti! Emniyetten açıklama geldi
Kayıplara karışan HDP'li Semra Güzel'in Norveç'te olduğu iddia edilmişti! Emniyetten açıklama geldi
Yemeklerde tuz kullanmak tarihe karışıyor! Japon bilim insanları geliştirdi: Yeni buluş şaşırttı
Yemeklerde tuz kullanmak tarihe karışıyor! Japon bilim insanları geliştirdi: Yeni buluş şaşırttı
Tuzla Belediyesi'nden İBB Sözcüsü Murat Ongun'a cevap: Sadece ağaç dikip Beltur büfesi yerleştirdiniz
Tuzla Belediyesi'nden İBB Sözcüsü Murat Ongun'a cevap: Sadece ağaç dikip Beltur büfesi yerleştirdiniz
Karabük'te marketteki yazıyı görenler mutlu oldu! Pişman olanlar da var
Karabük'te marketteki yazıyı görenler mutlu oldu! Pişman olanlar da var
IMF'den Türkiye için korkutan enflasyon tahmini! IMF büyüme tahminini de düşürdü
IMF'den Türkiye için korkutan enflasyon tahmini! IMF büyüme tahminini de düşürdü
Sincar’da Irak ordu birlikleri ile terör örgütü PKK arasında çatışma
Sincar’da Irak ordu birlikleri ile terör örgütü PKK arasında çatışma
PKK/KCK'ya finansman sağlamaktan yargılanacak CHP'li belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
PKK/KCK'ya finansman sağlamaktan yargılanacak CHP'li belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Suriyelilerin bayram gidişlerine kısıtlama geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Suriyelilerin bayram gidişlerine kısıtlama geliyor
Turgut Özal'ın koruma müdürü konuştu: Kendini Bosna için feda etti
Turgut Özal'ın koruma müdürü konuştu: Kendini Bosna için feda etti