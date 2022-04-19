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Kayıplara karışan HDP'li Semra Güzel'in Norveç'te olduğu iddia edilmişti! Emniyetten açıklama geldi

Kayıplara karışan HDP'li Semra Güzel'in Norveç'te olduğu iddia edilmişti! Emniyetten açıklama geldi

PKK'lı terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıktıktan sonra firar eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Norveç'te olduğu iddia edilmişti. Emniyetten yapılan açıklamada fotoğrafın 2021 yılında Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildiği belirtildi.

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TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundaki samimi fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında son olarak yakalama kararı çıkarılmıştı.

Emniyetin operasyonunda adresinde bulunamayan Güzel'in terör örgütüne katılmış olabileceği iddia edilirken gündeme gelen bir fotoğraf ise Norveç'te olduğu yönünde yorumlanmıştı.

Fotoğraf Norveç'te değil Diyarbakır'da çekilmiş
Firari Semra Güzel'in Hakan Yaşar isimli bir kişinin Instagram hesabında yayınladığı fotoğrafta yer almasıyla ortaya atılan Norveç iddiası emniyetten yapılan açıklamayla yalanlandı.

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın emniyet kaynaklarından aldığını açıkladığı bilgiye göre firari HDP'li Güzel'in fotoğrafı Norveç'te değil 2021 yılında Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi.

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