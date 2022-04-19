BIST 2.518
DOLAR 14,67
EURO 15,83
ALTIN 924,03
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV Hepsiemlak’a Bakmak Lazım!

CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara gelirse kuracağı bakanlığı açıkladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara gelirse kuracağı bakanlığı açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelirlerse Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracaklarını söyledi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Burada partililere seslenen Kılıçdaroğlu, birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda balıkçıların misafir edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sektörün sorunlarını dile getirirken bir vaadini açıkladı. Kılıçdaroğlu, balıkçılara bakanlık sözü verdi.

CHP lideri, "Balıkçı kardeşlerimiz aramızda. Sorunlarınız var biliyorum. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz bunu da gayet iyi biliyorum. Mazot fiyatlarının arttığını biliyorum. Şu formülü asla unutmayın; balıkçının mazot fiyatı eşittir lüks yatın mazot fiyatı. Ona kaçtan veriliyorsa balıkçıya da o fiyattan vereceğiz. Ucuz mazot vereceğiz. Ağlar çok pahalı biliyoruz. Özel teşvik getirilmesi gerekiyor. Söz verdim, bir daha sizin huzurunuzda söz vereyim. İktidar olunca sizin bankalardan çektiğiniz kredilerin faizlerini sileceğiz.

"Acil eylem planına ihtiyacınız var"
Balıkçılığın bir acil eylem planına ihtiyacınız var. Bunlar bunu yapamazlar. Balıkçılığın meslek olarak da bir tanımı yok. Bir tanıma ihtiyacı var. Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracağız. Sizin de bir muhattabınız olacak devlet içinde" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yerli ve hızlı Hyundai i20 N satışa sunuldu i20 N satış fiyatı açıklandı
Yerli ve hızlı Hyundai i20 N satışa sunuldu i20 N satış fiyatı açıklandı
Yemeklerde tuz kullanmak tarihe karışıyor! Japon bilim insanları geliştirdi: Yeni buluş şaşırttı
Yemeklerde tuz kullanmak tarihe karışıyor! Japon bilim insanları geliştirdi: Yeni buluş şaşırttı
Deniz Feneri Başkanı Mehmet Cengiz’den, Yıldız Holding’e teşekkür
Deniz Feneri Başkanı Mehmet Cengiz’den, Yıldız Holding’e teşekkür
Karabük'te marketteki yazıyı görenler mutlu oldu! Pişman olanlar da var
Karabük'te marketteki yazıyı görenler mutlu oldu! Pişman olanlar da var
Sincar’da Irak ordu birlikleri ile terör örgütü PKK arasında çatışma
Sincar’da Irak ordu birlikleri ile terör örgütü PKK arasında çatışma
PKK/KCK'ya finansman sağlamaktan yargılanacak CHP'li belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
PKK/KCK'ya finansman sağlamaktan yargılanacak CHP'li belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Suriyelilerin bayram gidişlerine kısıtlama geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Suriyelilerin bayram gidişlerine kısıtlama geliyor
Turgut Özal'ın koruma müdürü konuştu: Kendini Bosna için feda etti
Turgut Özal'ın koruma müdürü konuştu: Kendini Bosna için feda etti
Antalya'da 6 yıl önce kaybolmuştu gerçek ortaya çıktı
Antalya'da 6 yıl önce kaybolmuştu gerçek ortaya çıktı
Ölüm aylığı alanlar kaç para bayram ikramiyesi alacak mı, eksik mi yatacak?
Ölüm aylığı alanlar kaç para bayram ikramiyesi alacak mı, eksik mi yatacak?