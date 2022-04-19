CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara gelirse kuracağı bakanlığı açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelirlerse Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracaklarını söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Burada partililere seslenen Kılıçdaroğlu, birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda balıkçıların misafir edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sektörün sorunlarını dile getirirken bir vaadini açıkladı. Kılıçdaroğlu, balıkçılara bakanlık sözü verdi.

CHP lideri, "Balıkçı kardeşlerimiz aramızda. Sorunlarınız var biliyorum. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz bunu da gayet iyi biliyorum. Mazot fiyatlarının arttığını biliyorum. Şu formülü asla unutmayın; balıkçının mazot fiyatı eşittir lüks yatın mazot fiyatı. Ona kaçtan veriliyorsa balıkçıya da o fiyattan vereceğiz. Ucuz mazot vereceğiz. Ağlar çok pahalı biliyoruz. Özel teşvik getirilmesi gerekiyor. Söz verdim, bir daha sizin huzurunuzda söz vereyim. İktidar olunca sizin bankalardan çektiğiniz kredilerin faizlerini sileceğiz.

"Acil eylem planına ihtiyacınız var"

Balıkçılığın bir acil eylem planına ihtiyacınız var. Bunlar bunu yapamazlar. Balıkçılığın meslek olarak da bir tanımı yok. Bir tanıma ihtiyacı var. Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracağız. Sizin de bir muhattabınız olacak devlet içinde" diye konuştu.