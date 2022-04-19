Gözler Koronavirüs Bilim Kurulunun maske kararına çevrildi

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle 'en önemli toplantılarından birini' çarşamba günü yapacak. Tedbirlerin hafifletilmesinin beklendiği toplantıda gözler maske için alınacak karara çevrildi.

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Sıfır vaka ve sıfır yoğun bakım hastası olan illerin ardından şimdi de günlük vaka sayısı 5 binin altına düştü. Veriler olumlu seyredince maske kullanımıyla ilgili bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Gözler çarşamba günü toplanacak Koronavirüs Bilim Kuruluna çevrildi.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle 'en önemli toplantılarından birini' yapacak. Sahadaki veriler değerlendirilecek, tedbirlerin hafifletilmesi gündeme gelecek.

En son geçen yıl temmuz ayında günlük vaka sayısı 5 binin altına düşmüştü. 10 ayın ardından yine o verilere dönüldü. Peki, günlük vaka sayısındaki bu düşüş normal hayata geçişi sağlayacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulunun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, Kovid-19 servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulunda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız."

"Kapalı alanlarda rahatlamalar söz konusu olabilir"

Gözlerin yarın yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrilmesinin ardından konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kapalı alanlarda maske takma ile ilgili birtakım rahatlamalar olabileceğini belirtti.

İlhan, "Muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir. Burada özellikle maske takmak isteyen vatandaşlar varsa bunu da haklı görmek gerekiyor. İnsanlar kendisine dikkat etmek isteyebilir takmak isteyebilir. Bundan sonraki aşamada kapalı alanlarda biraz daha rahatlamanın söz konusu olacağı fakat uçak, tren, otobüs gibi uzun süreli seyahatlerde maskenin takılacağı, hastane gibi ortamlarda maskenin takılacağı sürecin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. HES kodu uygulaması veya diğer kısıtlamalar bir hayli kalkmış durumda, okullar ile ilgili belki bir düzenleme söz konusu olabilir. Okullarda acaba daha dikkatli olunabilir mi, nasıl önlemler olabilir? Bunlar da muhtemelen çalışmaların konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.