Darbecilere sığınma izni vermişlerdi! FETÖ'nün yeni karargahı Almanya mı oluyor?

15 Temmuz sonrası FETÖ'cü darbecilere ilk sığınma izni veren Almanya, eli kanlı teröristleri beslemeyi sürdürüyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Almanya'nın birçok eyaletinde kök salıyor. Alman hükümeti de FETÖ iltisaklı kuruluşları mali açıdan destekliyor.

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Okullara, vakıflara, farklı kamu kurumlarına giriyorlar, hükümetin mali desteğini alarak birçok projeyi hayata geçiriyorlar. 15 Temmuz sonrası Türkiye'den kaçan FETÖ'cü darbeciler Almanya'da deyim yerindeyse el üstünde tutuluyor.

Darbecilere sığınma izni veren ilk Avrupa ülkesi de Almanya. Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara, İlhami Polat gibi örgütün darbe girişimindeki birçok kilit isminin Almanya'da olduğu biliniyor.

Yunanistan darbecileri Almanya'ya kaçırdı

Almanya ile Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ilişkisi son olarak Yunan basınında yer buldu. Ta Nea gazetesi Yunanistan'ın sekiz FETÖ üyesini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu endişesiyle başka ülkelere gönderdiğini o ülkelerden birinin de Almanya olduğunu yazdı.

Türkiye'nin talepleri şimdiye kadar kabul edilmedi Türkiye bugüne kadar Almanya'dan 110'dan fazla FETÖ üyesinin iadesini talep etti. Ancak o taleplerden bugüne kadar kabul edilen olmadı. Taleplerden 67'si reddedilirken 40'ya yakın dosya ile ilgili işlem ise devam ediyor. Bazı dosyalar ise farklı gerekçelerle sonuçsuz kaldı.

FETÖ'cülerin Almanya'daki yükselişi dikkat çekiyor

FETÖ'cü darbecilerin son yıllarda Almanya'daki yükselişi dikkat çekiyor. Üstelik ülkenin birçok eyaletine de yayılıyorlar. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Mannheim, Ludwigshafen gibi bölgelerde üst düzey FETÖ'cü teröristlerin konakladığı belirtiliyor. Dikkati çeken bir diğer merkez de Bavyera. Münih'te sokağa çıkan FETÖ'cüleri Alman kamuoyu 'muhalif' olarak nitelemekle yetiniyor.

FETÖ yapılanmasına karşı uyaranlar oldu

Fetullahçı Terör Örgütünün Almanya'daki yükselişine dikkati çeken politikacılar ve akademisyenler de yok değil. Hukukçu Christian Rumpf, FETÖ yapılanmasına karşı Berlin'i uyarmış, terör örgütünün 'Illuminati'den daha tehlikeli' olduğunu söylemişti. Ülkede bazı siyasetçiler de FETÖ iltisaklı kuruluşlara yapılan yardım bilgilerinin gizlendiğini savunuyor.

Almanya'da yaşanan bütün bu gelişmeler, "Fetullahçı Terör Örgütünün yeni karargahı Almanya mı oluyor?" sorusunu akıllara getiriyor.

(TRT HABER)