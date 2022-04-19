İbrahim Haskoloğlu tutuklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimliğini paylaşmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Haskoloğlu hakkında 'kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek' suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına almıştı. Haskoloğlu, emniyetteki işlemlerin sonrasında tutuklandı.

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'Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği' iddia edilen İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Fatih'teki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilen Haskoloğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkça tutuklandı.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu sahte kimlik kartlarını paylaşan İbrahim Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında 'kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek' suçundan soruşturma başlatılmıştı.