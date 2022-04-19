Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk barış için oynadı! Kanarya tek golle kazandı

Fenerbahçe, 'Ukrayna'da barış' temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan Shakhtar Donetsk Global Tour kapsamındaki özel maçta karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i Valencia'nın golüyle 1-0 yendi.

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Ülker Stadı'nda 'barış için futbol' temasıyla oynanan karşılaşmadan önce İstiklal Marşı ile Ukrayna'nın milli marşı okundu. Ayrıca Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Sarı-lacivertli takım karşılaşmaya Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Burak Kapacak, Arda Güler, Enner Valencia ve Mergim Berisha ilk 11'iyle çıktı.

Shakhtar Donetsk'in ilk 11'inde ise Pyatov, Matviienko, Rakytskyi, Bondar, Konoplia, Stepanenko, Siheev, Mudryk, Bondarenko, Topalov ve Solomon yer aldı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek golünü 26. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Fenerbahçe'de genç oyuncular Çağtay Kurukalıp, Ruhan Arda Aksoy, İsak Vural, Yusuf Kocatürk ve Ali Arda Bulut maçın ikinci yarısında görev yaptı.

Ukraynalı bazı futbolseverler de mücadeleyi tribünden takip etti. Geliri savaş nedeniyle zarar gören insanlar ve çocuklar için bağışlanacak karşılaşmayı 11 bin 781 biletli taraftar izledi.