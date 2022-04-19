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Türkiye 19 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

Türkiye 19 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 162 bin 855 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 19 Nisan 2022 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 855 test yapıldı, 4 bin 217 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.13 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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