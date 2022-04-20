Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u hiç böyle görmediniz! 'Troll' çıldırttı prensibini bozdu

Cumhur Frankfurt isimli AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya fenomeni gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun tutuklanması sonrası geçmişte onunla fotoğrafı bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u çirkin ifadelerle hedef aldı. Şentop "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi." diyerek sert cevap verdi.

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Sosyal medyada yaptığı siyasi paylaşımlarla bilinen fenomen Cumhur Frankfurt adlı hesap, bugün tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu ile fotoğrafı bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u da etiketleyerek, "Arkadaşa temiz don lazım" dedi. Bu paylaşıma sinirlenen Şentop, "Terbiyesizlik yapma" ifadelerini kullandı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'in kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Şentop'u etiketledi

Sosyal medyada yaptığı siyasi paylaşımlarla bilinen Cumhur Frankfurt adlı hesap ise Haskoloğlu ile fotoğrafı bulunan Şentop'u etiketleyerek, "Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış." yazdı.

İlk defa bozuyorum prensibimi...

Bu ifadelerin ardından Şentop’tan yanıt geldi. İlk önce, “Cumhur Frankfurt. Terbiyesizlik yapma” ifadelerini kullanan Şentop, ardından da, “Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen” ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptı.

Haskoloğlu daha önce Mustafa Şentop'u ziyaret etmiş ve bu fotoğrafı paylaşmıştı: