Bilim Kurulu'nda karar günü değişti Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklama Maske kuralı kaldırılıyor başka hangi yasaklar kaldırılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ