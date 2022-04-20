Bilim Kurulu'nda karar günü değişti Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklama Maske kuralı kaldırılıyor başka hangi yasaklar kaldırılacak?
Koronavirüs pandemisinin başından beri hayatımızda olan bir dönem yüksek fiyat artışlarıyla gündeme gelen piyasada bulunamayan maske kuralı için karar günü bugün olarak açıklanmıştı ancak ertelendi. Bakan Fahrettin Koca "en önemli toplantı" diyerek maske, karantina dahil tüm kuralların ele alınacağını duyurdu. Bilim Kurulu 7 haftadır toplanmıyordu.
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın maske ve karantina kararlarını değerlendirmek üzere bugün toplanacaktı. Tüm kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğunun kaldırılması beklenirken, karantina süresinin de kaldırılmasının masada olduğu belirtiliyordu. Bakan Koca bugün için beklenen toplantının ertelendiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ
Toplantıda başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili önemli kararlar alınması ve Kovid-19 ile mücadelede yeni yol haritası çizilmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı