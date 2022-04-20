Fahrettin Koca'dan maske kararı için yeni açıklama! Herkes merakla bekliyordu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu için son dakika açıklaması yaptı. Maske ve karantina kurallarının kalkması beklenen bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ertelendiğini duyurdu.

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KORONAVİRÜS pandemisinin bitişini açıklayacak maske ve karantina kurallarının ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Bilim Kurulu toplantısını bayram öncesi 27 Nisan Çarşamba günü yapacak.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi: Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ.

Toplantıda maske ve karantina ele alınacaktı

Toplantıda başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili önemli kararlar alınması ve Kovid-19 ile mücadelede yeni yol haritası çizilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı

Mehmet Ceyhan tepki göstermişti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise Bakan Koca'ya karşı çıkarak “Salgın kadere kısmete kaldı. Yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Her ülke araştırma yapıyor ancak Türkiye yapmıyor” dedi. Ceyhan, açıklanan vaka sayılarını gerçekçi bulmuyor.

Ceyhan, Türkiye’nin şu an beşinci dalgayı yaşadığını düşünüyor: “Salgın düz bir çizgi gibi ilerlemiyor. Vakaların durağanlaştığı dönem oluyor ancak arkasından artış dönemi yaşanıyor. Türkiye’de açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor. Test yapma kriterleri zorlaştırıldı. Eski kriterdeki gibi test yapılsa bunun beş-10 katı vaka sayısı çıkar”.

