2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi 1.100 TL oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 28-29 Nisan'da hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika emekliye bayram ikramiyesi ve asgari ücret açıklaması.... Emekli ikramiyelerine ve asgari ücrete zam gelmiyor. Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyesi 1100 TL olarak ödenecek. 3600 ek gösterge düzenlemesinin yıl sonuna kadar Meclis'ten geçeceğini belirten Bakan Bilgin, EYT konusunun da gündeme gelmeyeceğini duyurdu.

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Emekliye bayram ikramiyesine ve asgari ücrete zam gelmesiyle ilgili merakla beklenen açıklama geldi. Bakan Bilgin "Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamalarında şunları söyledi:

-Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

-Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.

Asgari ücret: Popülist taleplere karşı gerçekçiyiz

-Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz.

-3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor. Biz ekonomik programımızı başarıyla götürmek mecburiyetindeyiz. Toplu sözleşmeleri çok önemli garanti altına aldık. Kamu çalışanlarına yüzde 31 fark verdik. Sosyal temelleri olan ekonomi programını sürdürüyoruz.

Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.

3600 bu yıl gündeme gelir

-3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum.

-Biz Mayıs'ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, sonraki aşama Meclis'tir. Bu yıl içinde tamamlarız, Meclis'in çalışma düzenine göre hangi zaman uygulamaya sokarsak bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diyebiliyorum. 4 hizmet kolu esas ama bazı statü gruplarının da toplumsal adaleti güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsam içine alacağız. 4 grubun esas olan onlar, onların yanında bazı statüler var. Kamuda çalışan avukatlar mesela, göstergeleri 3000. Benzeri gruplar var. Statüleri itibarıyla 3000. Öğretmenlere 3600 vereceğiz. İl milli eğitim müdürü 3600. Olmaz bunu değiştirmemiz lazım. İl müftüsünü değiştirmemiz lazım. Dini görevlilere 3600 veriyorsak müftüyle farklılaştırmak lazım. Adalet duygusunu korumamız lazım.

EYT konusu gündemde değil

-EYT konusu da gündemimizde bu yok. Ben şu an gündemimizde olanları konuşmak istiyorum 3600 konusu gündemimizde. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok.

-Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Burada bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz.

SMA hastalığı ilaçları

-Devletin 8300 küsür ilaca yaptığı ödemeler var. Yeryüzünde bu kadar kapsamlı ödeme yapılan ülkelerden biriyiz. SMA, kanser ilaçları var. Bu ilaçlar ithaldir. Bunları biz ödüyoruz. Bu konuyu istismar eden gruplar var. Ailelere gidiyorlar, aileler çaresiz. Bu hastalığa maruz kalanlar her kapıyı çalıyorlar. Ne yapıyorlar, şöyle bir ilaç var 150 bin, kök hücre tedavisi var diyorlar. Devlet bunların parasına bakmıyor. Tıp otoritelerince onaylanıp onaylanmamasına bakıyoruz. Çok pahalı ilaçların da parasını ödüyoruz. İstismar edenler yüzünden ilaçları alıyorlar, faydası olmuyor, belki hayatını kaybediyorlar. Bunu yapanlar içinde doktor, sağlık uzmanları gibi bir grup şebekeler var. Avukatlar var. İnsanlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesini istiyorum. Hastalarımıza bilimsel olarak kanıtlanmış tüm desteği veriyoruz.