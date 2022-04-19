Otobüs biletleri uçakla yarışıyor kötü haber geldi: Bayram öncesi bir zam daha gelecek!
Bayram için otobüs bileti almaya gidenler fiyatları duyunca şok geçiriyor. İstanbul’da, Ramazan Bayramı öncesi otobüs bileti almak isteyen vatandaşlar terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Birçok firma ise bayramın yaklaşmasıyla birlikte ek seferler için çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Ancak bayram öncesi bir zam daha gelmesi bekleniyor
Ramazan Ayı’nın bitimine 12 gün kala bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, uygun fiyatla bilet alabilmek için terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı.
Bayramın yaklaşmasıyla birlikte fiyatların yükseleceğini düşünen vatandaşların aldığı biletler sonrası birçok otobüs firması ek seferler için çalışmalara başladı. Vatandaşlar ise bilet fiyatlarının yüksek olmasından yakındı.
“100 ile 200 lira arasında oynama olabilir”
Konuya ilişkin konuşan otobüs firması personeli Şaban Demir, “Sezon başladı. Önce okul tatili ardından bayram tatili geldi.
Bu süreçte biletlerde 100 ile 200 lira arasında oynama olabilir.