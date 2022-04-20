Bir çift kulaklık olay oldu uyanık Ukraynalı Rusya askerlerini böyle ele verdi

UKRAYNALI bir adamın evinden işgalci Rus askerler tarafından çalınan bir çift kablosuz kulaklık Rusya'ya çok pahalıya patladı. Kulaklığındaki uygulama sayesinde kulaklığını takip edebilen Ukraynalı, Rus birliklerinin konumunu adım adım sosyal medyadan paylaştı.

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RUS güçleri savaşın başladığı ilk günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirmek için başkentin çevresindeki yerleşim alanlarına saldırmaya başladı. Kiev kuzeybatısındaki Hostomel kentinde oturan Vitaliy Semenets'in evi de işgalci Rus askerleri tarafından yağmalandı. Ukraynalı adam evinden çalındığını fark ettiği kablosuz kulaklıkları sayesinde Rus birliklerini adım adım izleyip yerlerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Semenets, Instagram hesabı üzerinden yaptığı ilk paylaşımda, "Hostomel'deki evim Rus orkları tarafından yağmalandı. Çaldıkları kulaklıklarımdaki teknoloji sayesinde nerede olduklarını biliyorum" dedi. Adamın gönderisi kısa sürede 28 binden fazla beğeni aldı.

Kulaklık Rus askerleri ile gezdi

Rus askerleri bu ay Kiev'den geri çekilirken Semenets'in kulaklıkları sınırdan ilk önce Belarus'a götürüldü, oradan da Gomel şehri yakınlarına ulaştı. Kulaklıkların Rusya'nın Belgorod kentine ulaşması Moskova'nın Donbas bölgesine saldırı için asker topladığı iddialarını da doğrulamış oldu.