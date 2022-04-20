Sakın maskesiz çıkmayın camları açmayın! Meteoroloji uyardı fena geliyor: Sıcaklık 7 derece düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Valiliklerden ise vatandaşlara önemli uyarılar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Isparta: Burdur, Konya'nın kuzey kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde batı ve güneybatı, zamanla Ülkemiz genelinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.