Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl 1 ay hapsi istendi! Seçim iptal olunca YSK Başkan ve üyelerine hakaret

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptalinin ardından YSK üyelerine yönelik açıklamalarıyla ilgili davada savcılık mütalaasını verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yakın rakibine 13 bin oy fark attığı 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Reddi hakim talebi reddedildi

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat hazır bulundu. Hakim önceki celse sanık tarafının reddi hakim talebinin Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendirildiğini ve talebin reddedildiğini söyledi.

1 yıl 3 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının resmi suç duyurusuna istinaden soruşturma başlatıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği kaydedilen mütalaada, İmamoğlu’nun “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.