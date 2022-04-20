PKK elebaşı Duran Kalkan tehdit savurdu ardından Bursa saldırısı gerçekleşti Abdullah Ağar ne dedi?

PKK terör örgütünün lider kadrosundan Duran Kalkan'ın saldırıları büyükşehirlere yayma tehdidinin ardından Bursa'da bombalı saldırı düzenlendi. Tehdidi değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Kocaeli'de önceki önlenen eylem ile bugünkü eylemin örtüştüğünü söyledi.

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçiş esnasında ağaç dibine bırakılan bomba infilak etti. 30 kişiyi taşıyan otobüste saldırı sonrasında 1 memur şehit oldu.

Bursa'da gerçekleşen saldırının Kalkan'ın bu açıklamaları sonrası gelmesi ise dikkat çekti.

"Saldırıları metropollere taşıyacağız"

Terör örgütü PKK mensubu Duran Kalkan, örgüte yakın bir TV kanalına verdiği bir röportajda, Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını metropollere taşıyacakları tehditlerini savurdu. Kalkan, sözkonusu saldırılara yönelik terör saldırıları için hazırlık yaptıklarını da sözlerine ekledi. Kalkan aynı konuşmada Türkiye'deki hapishanelere de değinmişti.

Kalkan açıklamasının devamında, terör örgütü PKK'nın kolu olan Ateşin Çocukları'nın daha önce yaptığı saldırıları da hatırlattı.

Duran Kalkan devamında KDP'ye yönelik tehditlerde de bulunuyordu. Dün gece saatlerinde Haseke'de yer alan KDP bürosunun da ağır silahlarla saldırıya uğrayarak yıkılması dikkat çekti.

Abdullah Ağar değerlendirdi

Duran Kalkan'ın büyükşehirlere saldırı tehdidini Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Odatv’ye değerlendirdi.

Örgüt mensuplarına mesaj

Abdullah Ağar, Duran Kalkan’ın açıklamalarının çelişkilerle dolu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Bir zihin bulanıklığının olduğunu düşünüyorum. Operasyonların devam etmesi halinde savaşı Türkiye’nin şehirlerine taşıyacaklarmış. Ama röportajın başka bir yerinde de ‘yenildiler’ diyor. Türk ordusu yenildiyse neden operasyonların durmasını istiyorsun. Duran Kalkan etki ajanlığına soyunarak örgütün içerisinde direncini, inancını yitirmiş teröristlere ve etkileyebildiği toplumsal katmanlara mesaj gönderiyor.”

"Kocaeli ve Bursa’daki eylemler birbiriyle çok örtüşüyor"

Bursa’daki terör saldırısının PKK’yı işaret ettiğini söyleyen Abdullah Ağar sözlerini şöyle noktaladı:

“PKK, Türkiye ile ilgili istikrarsızlaştırıcı eylemleri sadece kendi menfaatleri adına yapmıyor. Terör, küresel oyunun bir parçası…

Kocaeli’de dün eylem hazırlığındayken yakalanan örgüt üyeleri çekeceği her video için 1500 dolar, yakacağı her araç için 5000 dolar alacaklarını itiraf etti.

Bu sabah da Bursa’da Cezaevi servisinin geçişi sırasında ağacın dibine bırakılan el yapımı bir bomba uzaktan kumanda ile patlatıldı. Bir şehidimiz var. Eylem tipi, PKK ve terör örgütünün ekseninde hareket eden yapıları işaret ediyor.

Terör eylemini gerçekleştiren PKK’nın YPS yapılanması olabilir.

Kocaeli ve Bursa’daki eylemler birbiriyle çok örtüşüyor.”