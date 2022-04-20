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Maliye Bakanı Nureddin Nebati ABD'de: IMF Başkanı ile de görüştü

Maliye Bakanı Nureddin Nebati ABD'de: IMF Başkanı ile de görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle görüştü. Toplantıya IMF Başkanı Kristalina Georgiev de katıldı.

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G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların "bahar toplantıları"na katılmak için ABD'de bulunan Nebati, Twitter hesabından Washington'daki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Nebati, ABD Ticaret Odasının düzenlediği yuvarlak masa toplantısında ABD'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Devreye aldığımız uygulamalar ile ülkemizin ekonomik görünümü hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin yatırım potansiyelini detaylıca aktardık." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, göç ve zorla yerinden edilme konusunda ise sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması önerisini yinelediklerini kaydetti.

IMF Başkanı ile de görüştü
IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın katıldığı toplantı için Bakan Nebati şunları söyledi:

Jeopolitik şoklar, yüksek emtia, gıda ve enerji fiyatlarının yanı sıra küresel finansal koşulların ekonomik etkilerinin ele alındığı görüşmede kırılganlıklara karşı ortak çabanın ve küresel iş birliğinin önemini vurguladık.

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