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Tuvalette gizli kamera skandalı! Kadınları görüntülemiş: Ofisteki sapık bakın kim çıktı

Tuvalette gizli kamera skandalı! Kadınları görüntülemiş: Ofisteki sapık bakın kim çıktı

İSTANBUL’da faaliyet yürüten bir ofisin çalışanları, patronlarının tuvalete koyduğu gizli kamera ile kayıt yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kameraları bulan çalışanlar, delilleri mahkemeye sundu

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İstanbul Eyüpsultan'a bağlı Topçular'daki bir işyeri tuvaletinde gizli kamera ile çekim yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İşyerinin eski çalışanları olduğunu belirten Reyhan Y. ve Denizcan K., gizli kameraları tuvalete işyeri ortaklarından Onur A.'nın yerleştirdiğini öne sürdü. Ele geçirdikleri kamera görüntülerini savcılığa delil olarak veren Yıldırım ve Kaygusuz, patronun gizli kameraları yerleştirirken görüntülere yakalandığını belirtti.

Denizcan K. işyerinde yazıcıyla ilgili bir teçhizatı ararken ofisin arşiv kısmında bir kutunun içerisinde küçük gizli kameralar bulduğunu anlattı. Gizli çekim yapıldığına dair şüphe duyunca arayış içine girdiği söyleyen K., "İşten ayrılma sürecinde, yani bir aylık bir süre içerisinde çalışmış olduğum yerin ortaklarından Onur A.'nın tuvalet kısmında kadınların kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim.



"Bay, bayan, tek bir tuvaletimiz vardı"
Sonrasında bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım. Şahsın bizzat kameraları yerleştirirken yakalandığı görüntüleri savcılığa sunduk" dedi. Reyhan Y. ise "Bay, bayan, tek bir tuvaletimiz vardı, oraya yerleştirmiş. Kendi özel krem kutularını, tıraş malzemelerini, çorapları delerek, bunların içine yerleştirmiş. Ben ayrılmıştım işten. Arkadaşım böyle bir şeyden şüphelenince bir ay içinde bunu çözmüş. Sağolsun, bana da haber verdi. Geldik şikâyetimizi yaptık" diye konuştu.

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