Teklifleri ortaya çıktı! Çırılçıplak soyup işkence ettiler: Genç kıza tecavüz tehdidiyle kabusu yaşattılar

Sevgilim Murat'ı sen mi ayarttın: Şüphelilerden Sara D., 'Sevgilim Murat'ı sen mi ayarttın' dedi. Demet ise onu ağabey gibi gördüğünü, çocuklarından birkaç yaş büyük olduğunu, kendisini taciz etmesi üzerine kafedeki işinden ayrıldığını söyledi.