Teklifleri ortaya çıktı! Çırılçıplak soyup işkence ettiler: Genç kıza tecavüz tehdidiyle kabusu yaşattılar
KONYA'daki rezidansta işkenceye maruz kalan 21 yaşındaki Demet A., günler sonra yaşadığı dehşeti anlattı. Demet A.'nın anlattıkları kan dondururken saldırganların yaptığı teklif ortaya çıktı.
Konya'da, Murat D. ve sevgilisi Sara D.'nin ortak işlettiği kafede 1 ay çalışan Demet A. (21), iddiaya göre Murat D.'nin tacizine uğrayınca, 1.5 ay önce işten ayrılıp başka bir kafeteryada çalışmaya başladı. Murat D., sevgilisi Sara D. ve ikilinin arkadaşı Tuğba D., Demet A.'nın çalıştığı kafenin önüne gitti.
Boğazına ip bağlandı: Genç kızı arayıp önemli bir mesele olduğunu ve konuşmak istediğini söyleyen Murat D., dışarı çıkar çıkmaz Demet'i kadın arkadaşları ile birlikte zorla araca bindirdi. Kadınlar tarafından boğazına ip bağlanan ve bıçak çekilen Demet, bağırıp yardım isteyemedi.
İşkence ettiler: Şüpheliler genç kızı merkez Selçuklu ilçesinde stüdyo dairelerin olduğu siteye götürdü. Kameralara yakalanmamak için genç kızı arka kapıdan binaya sokan şüpheliler, el ve ayaklarını bağladıkları Demet'e işkence yapmaya başladı.
Sevgilim Murat'ı sen mi ayarttın: Şüphelilerden Sara D., 'Sevgilim Murat'ı sen mi ayarttın' dedi. Demet ise onu ağabey gibi gördüğünü, çocuklarından birkaç yaş büyük olduğunu, kendisini taciz etmesi üzerine kafedeki işinden ayrıldığını söyledi.