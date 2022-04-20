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Terk eden karısının peşinden İstanbul'a geldi! İntihar etmek istedi

Terk eden karısının peşinden İstanbul'a geldi! İntihar etmek istedi

İSTANBUL'da yaşayan F.A., çocuklarını da alarak evi terk eden karısının peşinden Malatya'ya kadar geldi. Tüm çabalarına rağmen karısını geri dönmeye ikna edemeyen şahısın 8 katlı inşaat halindeki bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulunması üzerine araya giren polisler, önce kadını ikna ederek kocasına dönmesini sağladı, sonra da şahsı intihardan vazgeçirdi.

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İstanbul'da ailesi ile birlikte yaşayan 36 yaşındaki F.A.'nın borçları nedeniyle tartıştığı karısı, 3 çocuğunu da alarak evi terk etti. Karısının baba evine döneceğini öğrenen F.A, tartışma nedeniyle pişman olarak karısını eve dönmeye ikna etmeye çalıştı. Çabası yeterli olmayan F.K, bu kez karısının peşinden Malatya'ya kadar gitti. Tüm çabalarına rağmen karısını eve dönmeye ikna edemeyen şahıs bu kez ise Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın 7. katındaki balkonuna çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine araya giren polis bir süre şahsı intihar etmekten vazgeçirmeye çalıştı.

Şahsın evi terk eden karısı nedeniyle intihar etmek istediğini öğrenen polis uzun süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahsın ısrarla karısının eve dönmezse intihar edeceğini söylemesi üzerine polis ekipleri bu kez şahsın karısını eve dönmesi için ikna çabası başlattı. Polisin yaklaşık 30 dakika süren şahısla ve karısı ile yürüttüğü görüşmeler mutlu son ile bitti. Polis ekipleri önce karısını ve dönmesi konusunda sonra da F.A.'yı intihardan vazgeçmesi konusunda ikna etmeyi başardı.

Polis merkezine götürüldü
Çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sev edildiği olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, ikna edilerek binadan indirilen şahıs önce sağlık kontrolü için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, sonra da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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