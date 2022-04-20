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2022 bayram ikramiyesi 1.100 TL olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

2022 bayram ikramiyesi 1.100 TL olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyelerine zam bekleyen emeklilere kötü haberi verdi. Erdoğan, "Çalışma Bakanı'nın dediği gibi bin 100 lira ödenecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Grup Toplantısı çıkışında milyonlarca emeklinin merakla cevabını beklediği soru soruldu. Erdoğan'dan emeklileri üzecek açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklaması hatırlatılıp, bir artış olup olmayacağı sorulan Erdoğan, ''Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur. Bayram ikramiyesi 1.100 TL olacak" dedi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ne demişti?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
-Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.
-Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok.
- Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum.

Siyasette sığınmacı tartışması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugüne kadar 500 bin Suriyelinin gönüllü olarak döndüğünü hatırlatarak "Bayramda gidenlere müsaade etmeme değerlendirmemiz var" açıklaması hatırlatıldı. Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Süleyman Bey'in dediği doğrudur. Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitişiyle birlikte onları oralara dönüşünü sağlayacak ve huzurlu bir ortam sağlanınca zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir.''

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